Уряд до 10 грудня передасть до Верховної Ради проект держбюджету

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що уряд до 10 грудня передасть на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2011 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні під час урочистого засідання, присвяченого Дню місцевого самоврядування.

“Ми не могли на старому Податковому кодексі робити бюджет. Це, навпаки, все загальмувало і зупинило. Тому прийняли вчора Податковий кодекс, і буквально з сьогоднішнього дня Міністерство фінансів переробляє підготовлений бюджет для того, щоб вже через тиждень зразково його подати до Верховної Ради”, - сказав М.АЗАРОВ.

За словами прем`єра, він розраховує, що державний бюджет на майбутній рік буде прийнятий не пізніше за 23 грудня.

“З тим, щоб ви могли, ну, скажімо, на початку січня не гуляти до втрати свідомості, а десь числа до 15-го (січня 2011 року – УНІАН) прийняти свої бюджети. Це дуже важливо, щоб ми з вами організовано увійшли до року”, - сказав М.АЗАРОВ.