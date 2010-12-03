Азаров сподівається, що спрощену систему оподаткування все ж буде реформовано

14:06, 03 грудня 2010
Фінанси
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Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що спрощену систему оподаткування все ж буде реформовано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду заявив сьогодні під час урочистих заходів з нагоди Дня місцевого самоврядування в Кабінеті міністрів.

«Думаю, ми знайдемо компроміси, і думатимемо, як її (спрощену систему) реформувати», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня Верховна Рада прийняла у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

У новій редакції збережено діючу спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб`єктів малого підприємництва.

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