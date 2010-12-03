Уряд має намір перейти на середньострокове бюджетне планування

Кабінет Міністрів України має намір найближчим часом перейти на середньострокове бюджетне планування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час урочистого засідання, присвяченого Дню місцевого самоврядування.

«Ми найближчим часом обов`язково перейдемо на середньострокове бюджетне планування. Обов`язково перейдемо, у нас будуть трирічні бюджети», - сказав він.

Прем`єр зазначив, що це пов`язане з необхідністю планування будівництва капітальних об`єктів, які будуються 2-3 роки і більше. «Щоб чітко йшли, і не переривалися календарними термінами», - підкреслив М.АЗАРОВ.