ВР ухвалила закон “Про деякі питання організації бюджетного процесу у 2010 році”

Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про деякі питання організації бюджетного процесу у 2010 році”. «За» проголосувало 255 із 416 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі. Голосування відбувалося одночасно в першому читанні і в цілому за закон.

Як передає кореспондент УНІАН, даним законом передбачено встановити, що при здійсненні державних запозичень та наданні державних гарантій міністр фінансів України за дорученням Кабінету міністрів України має право брати зобов`язання від імені України, пов`язані із здійсненням таких запозичень та наданням державних гарантій, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов`язаних із поверненням кредитів (позик) та звільненням платежів згідно з договорами від будь-яких комісій, податків і зборів (обов`язкових платежів), протягом часу дії зобов`язання з повернення запозичених коштів.

Даним законом передбачено, що до членів сім`ї пільговика при наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни I групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.

Законом встановлено, що кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва зараховуються у розмірі: 100 відсотків - до бюджетів міст Києва та Севастополя; 25 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, 75 відсотків - до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, 15 відсотків - до районних бюджетів, 60 відсотків - до бюджетів міст районного значення, селищ, сіл та їх об`єднань.

Кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються виключно на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, проведення нормативної грошової оцінки землі, розмежування земель державної та комунальної власності. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.

Законом передбачено, що органи державної податкової служби мають право застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми недоїмки, пені у випадках, порядку та розмірі, встановлених законодавством, а також стягувати до державного бюджету суми заборгованості суб`єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, та нарахованої на неї пені у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок погашення зобов`язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

Даним законом передбачено зупинити дію Закону України "Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат" та статей 14-16 Закону України "Про нафту і газ" в частині умов надання спеціальних дозволів на користування надрами.

Крім того, законом встановлено, що у 2010 році окремі положення Закону України "Про господарські товариства" застосовуються з урахуванням тимчасових змін.

Законом передбачено встановити, що у 2010 році окремі положення Закону України "Про акціонерні товариства" застосовуються з урахуванням таких тимчасових змін. Зокрема, передбачено, що виплата дивідендів здійснюється господарським товариством з чистого прибутку у звітному році та/або нерозподіленого прибутку в розмірі не менше 30 відсотків.

Розмір виплати дивідендів може бути збільшений за рішенням загальних зборів акціонерного товариства. Рішення про виплату дивідендів в розмірі більше 30 відсотків за простими акціями приймається загальними зборами акціонерного товариства".

В законі передбачено, що він набирає чинності з дня його опублікування і застосовується з 30 листопада 2010 року та діє до 1 січня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада ц. р. Конституційний Суд України визнав неконституційним ряд положень закону про державний бюджет України на 2010 рік.

Зокрема, визнана неконституційною ст. 14 держбюджету щодо повноважень міністра фінансів України за дорученням Кабінету міністрів брати зобов`язання від імені України, пов`язані із здійсненням позик і наданням держгарантій.

Також визнана неконституційною ст. 24 держбюджету, якою передбачений дозвіл у процесі приватизації державного майна оплачувати його вартість у вільно конвертованій валюті.

Неконституційною визнана і ст. 64 держбюджету, яка встановлює, що до членів сім`ї пільговика при наданні пільг відноситься дружина (чоловік), їх неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства І і ІІ групи або інвалідами І групи; особи, які проживають разом з інвалідами війни І групи і доглядають за ними за умови, що інвалід війни не перебуває в шлюбі; непрацездатні батьки; особи, які знаходяться під опікою і доглядом громадян, котрі мають право на пільги, якщо вони живуть разом.

Конституційний Суд також визнав таким, що не відповідає Конституції п.7 розділу 7 заключних положень держбюджету щодо повноважень уряду за угодою з Бюджетним комітетом парламенту приймати рішення стосовно перегляду деяких розмірів виплат, визначених законодавством, які передбачають додаткові витрати з державного і місцевих бюджетів.

Крім того, КС визнав неконституційними пункти 8-13 заключних положень держбюджету.