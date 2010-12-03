Президент у зауваженнях до ПК виправив найбільш одіозні норми - експерт

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у своїх зауваженнях до Податкового кодексу виправив найодіозніші норми, які надавали значні і незбалансовані переваги контролюючим органам і обмежували права платників податків.

Про це у коментарі агентству УНІАН сказав партнер адвокатського об`єднання Arzinger Павло ХОДАКОВСЬКИЙ.

Зокрема, підкреслив він, у Податковому кодексі був перекладено на контролюючий орган тягар доказу правомірності виконаних нарахувань або ухвалення інших рішень, які зачіпають інтереси платника податків. Експерт відзначив, що цей принцип діє в усіх правовідносинах, де права і обов`язки сторін не є симетричними, зокрема у сфері кримінального права.

За словами П.ХОДАКОВСЬКОГО, з ПК вилучено норму, згідно з якою не можна було оскаржити податкове зобов`язання, яке було нараховане та/чи утримане податковим агентом. Таким чином, відновлено можливість оскарження зайвих сплачених нарахувань та/чи утримань, зокрема на заробітну плату.

Крім того, повідомив експерт, у ПК введено обмеження в адміністративному порядку продовжувати термін адміністративного арешту, накладеного на майно платника податків. Згідно з попередньою редакцією документа, існувала можливість продовження адміністративного арешту у разі відсутності рішення суду.

За інформацією П.ХОДАКОВСЬКОГО, у Податковому кодексі також введено обмеження розміру податкової застави сумою податкового боргу. Згідно з попередньою редакцією документу, податкова застава могла накладатися на майно, балансова вартість якого удвічі перевищувала суму податкового боргу.

Крім цього, повідомив експерт, Президент вилучив з Податкового кодексу в повному обсязі главу 1 Розділу XIV «Спрощена система оподаткування, обліку і звітності суб`єктів малого підприємництва», залишивши тим самим спрощену систему в тому вигляді, в якому вона діє зараз, у тому числі і для юридичних осіб. Відповідним чином був відредаговано Розділ XIX «Завершальні положення». «У зв`язку з цим, незважаючи на всі недоліки спрощеної системи оподаткування, її скасування або навіть значне обмеження негативним чином зачепили б сотні тисяч людей, для яких така система - єдина можливість вижити, не вдаючись до підтримки держави. Відповідно, будь-які спроби реформування цієї системи в майбутньому мають неодмінно передбачати компенсаційні і адаптаційні заходи, які б давали можливість врахувати права і інтереси цієї категорії осіб», - вважає П.ХОДАКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада 2010 Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс, який фактично скасовував спрощену систему оподаткування і посилював контролюючі функції податківців.

22 листопада на Майдані Незалежності в Києві підприємці розпочали безстрокову акцію протесту проти набирання чинності Податковим кодексом.

30 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наклав вето на Податковий кодекс. Зокрема, він запропонував зберегти існуючу систему оподаткування малого бізнесу.

2 грудня парламент прийняв у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій глави держави.