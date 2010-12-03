Міжбанк закрився котируваннями 7,9655/7,9740 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 7,9745/7,9835, на 12:00 ціни зросли до 7,9810/7,9880. До закриття торгів цінові рівні впали - 7,9655/7,9740 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2547/0,2551, на 12:00 ціни піднялися до 0,2550/0,2552. До закриття ціни знизилися до 0,2544/0,2545. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,2960 (-0,1240).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3195/1,3265. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,5325/10,5465, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,5620/10,5775. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 10,5555/10,5725.