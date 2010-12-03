«Укрринок» позитивно оцінює доопрацювання ПК з боку Президента і уряду

Член Координаційної ради малого і середнього бізнесу при Кабінеті міністрів, віце-президент Асоціації «Український ринок» Владимир ЛЕВІН позитивно оцінює доопрацювання Податкового кодексу (ПК) з боку уряду і Президента України.

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

«Урядова група разом з міністром фінансів почула народ. Почула, і разом з Адміністрацією Президента, я не можу цього точно сказати, я цього не бачив, але сподіваюся, що разом з АП зібралися і задовольнили ті основні економічні вимоги, які турбували народ», - сказав В.ЛЕВІН.

За його словами, позитивним можна назвати те, що в ПК залишилася спрощена система оподаткування, також була скасована норма про обов`язкове введення касових апаратів для «спрощенців».

«Наша думка щодо цього кодексу: 80% написали непогано, особливо непогано написали положення про транспортування нафти і газу, плату за користування надрами. Писали професіонали-олігархи. Але 20% - це саме та велика верства населення підприємців, чиї інтереси не були враховані при написанні статей», - зазначив В.ЛЕВІН.

За словами члена Координаційної ради малого і середнього бізнесу при Кабміні, члена правління Одеської обласної асоціації роботодавців Півдня України Олега КОЛЕСНІКОВА, підприємці вітають те, що влада радиться з бізнесом щодо ПК.

«З будь-якого Майдану треба виходити, і виходити треба з обличчям. З обличчям для підприємців і з обличчям для держави. Тобто нам пішли на поступки, ці поступки ми обговорюватимемо – приймати, не приймати, переконувати. Я вважаю, це конструктивно», - сказав О.КОЛЕСНІКОВ.

Як зазначив член Координаційної ради малого і середнього бізнесу при Кабміні, заступник голови Одеської обласної асоціації роботодавців Півдня України Віктор КУДЛАЙ, сьогодні настав час закінчувати протестні акції, і прийшла пора говорити з чиновниками і владою, створюючи відповідні органи представників бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада 2010 р. Верховна Рада України ухвалила Податковий кодекс, який фактично скасовував спрощену систему оподаткування і посилював контролюючі функції податківців.

22 листопада на Майдані Незалежності в Києві підприємці почали безстрокову акцію протесту проти набуття чинності Податковим кодексом.

30 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ухвалив рішення ветувати Податковий кодекс. Зокрема, він запропонував зберегти існуючу систему оподаткування малого бізнесу.

2 грудня парламент ухвалив у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій глави держави.

Вночі 3 грудня комунальні служби під охороною міліції демонтували наметове містечко підприємців.

Разом із тим генеральний координатор акції протесту Олександр ДАНИЛЮК заявив, що підприємців не влаштовують зміни до кодексу, тому акція протесту в Києві не припиниться. За його словами, головні вимоги протестувальників залишаються незмінними: повне вето Податкового кодексу, відставка всього складу уряду, перевибори Верховної Ради у березні 2011 року відповідно до Конституції 1996 року.