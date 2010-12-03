Янукович обіцяє ухвалити кадрові рішення щодо деяких посадовців, відповідальних за розробку ПК
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що наступного тижня може ухвалити кадрові рішення щодо деяких посадових осіб, які були відповідальними за розробку Податкового кодексу.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в інтерв’ю телеканалу «Інтер», яке вийде в ефір у неділю.
«Скоріше за все на наступному тижні я прийму рішення кадрові щодо деяких чиновників у зв’язку з тим, що у цьому процесі ми побачили людей, які за великим рахунком підходили до цього Податкового кодексу з точки зору власної, а не державної», - зокрема наголосив Президент.
Як також зауважив глава держави, «коли чиновник на такому рівні сидить – я скажу, що це небезпечно».
«Я хочу з одного боку висловити обурення тим, що я вимушений був піти на вето завдяки тому, що ці люди – чиновники – які несуть відповідальність за своєчасний і якісний документ, у даному випадку Податковий кодекс, не відпрацювали це питання належним чином”, - зазначив глав держави.
«Вони знехтували точкою зору громадянського суспільства, яке вже є досить зрілим у нашій країні. І цей процес, я вважаю, переконав усіх, тому що люди були насторожі; вони дуже уважно стежили за тим, за яким Податковим кодексом буде жити країна», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
За словами Президента, ситуація навколо процесу підготовки і прийняття Податкового кодексу «була прикладом того, як не можна робити».
«На моє глибоке переконання – цей процес дав нам у черговий раз досвід. Для нас дуже важливо, щоб підтримка суспільства при прийнятті таких документів була закладена в основу прийняття рішення», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.