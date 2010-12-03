Курс НБУ на 6 грудня

Офіційний курс НБУ на 06.12.10 100 USD - 794.2000 (3 грудня - 794.0000) 100 EUR - 1051.9973 (3 грудня - 1044.5070) 10 RUR - 2.5403 (3 грудня - 2.5325) Облікові курси банківських металів на 06.12.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 110532.79 (3 грудня - 110366.00) 961 XAG 10 Срібло - 2282.53 (3 грудня - 2262.90) 962 XPT 10 Платина - 136681.82 (3 грудня - 135774.00) 964 XPD 10 Паладій - 60597.46 (3 грудня - 59470.60)

Офіційний курс НБУ на 06.12.10

100 USD - 794.2000 (3 грудня - 794.0000)

100 EUR - 1051.9973 (3 грудня - 1044.5070)

10 RUR - 2.5403 (3 грудня - 2.5325)



Облікові курси банківських металів на 06.12.10 за 10 тройських унцій (грн.)

959 XAU 10 Золото - 110532.79 (3 грудня - 110366.00)

961 XAG 10 Срібло - 2282.53 (3 грудня - 2262.90)

962 XPT 10 Платина - 136681.82 (3 грудня - 135774.00)

964 XPD 10 Паладій - 60597.46 (3 грудня - 59470.60)

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