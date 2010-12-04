Азаров: ухвалений ВР варіант Податкового кодексу знімає всі запитання підприємців

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що ухвалений варіант Податкового кодексу знімає всі питання підприємців по суті документа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ сказав в ефірі програми «Велика політика з Євгеном Кисельовим» на телеканалі «Інтер».

«Я не вважаю, що прийняття кодексу в такій редакції, яка була прийнята парламентом учора (2 грудня - УНІАН), не відповідає на питання тих підприємців, які, власне кажучи, перебували на Майдані. Навпаки, я в цьому переконався сам, коли розмовляв з людьми, що це рішення знімає абсолютно всі питання », - сказав М.АЗАРОВ, відповідаючи на запитання, чи не була помилкою ліквідація наметового містечка на Майдані Незалежності, здійснена співробітниками МВС у ніч на 3 грудня.

Прем`єр вважає, що якщо у підприємців все ж залишилися якісь питання, пов`язані з Податковим кодексом, то вони носять виключно політичний характер.

«Які питання залишаються? Залишаються питання політизації, виключно питання політизації. Для таких питань є прийняті нормальні процедури. Будь ласка, входьте у ці процедури, і працюйте, ніхто вам не заперечує», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що вважає вираз протесту абсолютно нормальним явищем для цивілізованої демократичної країни.

«Ми його почули - цей протест. І не просто почули, а прислухалися, і зробили висновки. Це говорить про те, що ми ведемо діалог з людьми, і результат очевидний », - сказав М.АЗАРОВ.