Одним із координаторів акції протесту підприємців зацікавилась міліція

Сьогодні вдень правоохоронці намагалися потрапити у квартиру батьків генерального координатора всеукраїнської акцій протесту підприємців Олександра ДАНИЛЮКА, які мешкають у Солом’янському районі Києва.

Про це УНІАН повідомив сам О.ДАНИЛЮК.

За його словами, до батьків, з якими він не живе, "навідалися двоє у цивільному, які відрекомендувалися працівниками міліції і намагалися потрапити до квартири, щоб поспілкуватися про мене".

"Почувши від батьків відмову відчиняти двері їм, вони почали дзвонити до квартир сусідів, щоб також "поспілкуватися про мене", - зазначив О.ДАНИЛЮК.

При цьому він зауважив, що у цій ситуації "дивним є те, що я телефоном домовився з батьками, що прийду сьогодні до них, і саме в цей час завітали "гості".

Як повідомлялося, в ніч на 3 грудня комунальні служби за рішенням суду під охороною міліції демонтували на Майдані Незалежності наметове містечко учасників акції протесту проти Податкового кодексу.

Разом з тим генеральний координатор акції протесту О.ДАНИЛЮК заявив, що учасників протесту підприємців не влаштовують внесені зміни до Податкового кодексу, тому акція протесту в Києві не припиниться.