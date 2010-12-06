Янукович не вважає ухвалений з його пропозиціями Податковий кодекс ідеальним документом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не вважає ухвалену після врахування Верховною Радою його пропозицій чинну редакцію Податкового кодексу ідеальним документом.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю телеканалу «Інтер».

«Я вважаю, що взагалі не буває ідеальних документів. Тому що документи такого рівня – це тиск певною мірою на суспільство, на бізнес. І бути задоволеним від того, що на тебе тисне держава – не можна бути», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас Президент висловив переконання, що з прийняттям Податкового кодексу вдалося досягти прозорості видатків, оптимізації обрахування ведення бізнесу, детінізації економіки, та підвищення мотивації для її зростання.