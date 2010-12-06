Бюджет-2011 повинен передбачати скорочення видатків на держапарат – Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що у Державному бюджеті на 2011 рік повинні бути значно скорочені видатки на утримання органів державної влади усіх рівнів, що стане можливим завдяки проведенню адміністративної реформи.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю телеканалу «Інтер».

«Нам треба реформувати і модернізувати країну. Треба позбавлятися корупції. Треба приводити фінанси у порядок. Ви подивіться, яка армія чиновників у нас зараз, державних службовців. Наскільки зросли штати у кожному міністерстві, відомстві, місцевому самоврядуванні», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що чинна влада працює вже півроку над адміністративною реформою.

«Цей бюджет (на 2011 рік – УНІАН) повинен вже врахувати адміністративну реформу. Ми повинні значно скоротити державний апарат. Рішення будемо приймати у цьому році», - заявив Президент.