АП розробляє закон про податкові канікули для реального сектору економіки

Адміністрація Президента України розробляє закон про податкові канікули для реального сектора економіки.

Про це в інтерв`ю газеті «Сегодня» (№ 272 від 6 грудня) заявив Президент Віктор ЯНУКОВИЧ.

За його словами, влада готова запропонувати суспільству пакет реформ. «Зміни будуть не завжди популярними, але необхідними для країни», - сказав він. За словами В.ЯНУКОВИЧА, без їх здійснення говорити про поліпшення якості життя, підвищення добробуту не доводиться.

«Хочу повідомити, що в Адміністрації Президента розробляється проект закону про податкові канікули для реального сектора економіки. Ми вважаємо за необхідне допомогти підприємцям, які створюють робочі місця», - сказав глава держави.

При цьому, як відзначив В.ЯНУКОВИЧ, «ймовірно, на початку наступного року ми ще раз повернемося до Податкового кодексу, щоб без поспіху внести необхідні поправки, що відображають потреби держави та інтереси громадян».