Бюджет-2011 підготують на новій податковій базі – Янукович
11:20, 06 грудня 2010Фінанси
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ стверджує, що бюджет наступного року буде підготовлений на новій податковій базі.
Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Сегодня» (№272 від 6 грудня).
“Так, упевнений, що на новій податковій базі уряд зможе підготувати проект державного бюджету на 2011 рік», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
За його словами, розгляд головного фінансового документа країни «не за горами».
У зв`язку з цим Президент висловив сподівання, що громадяни України вже найближчим часом відчують поліпшення економічної ситуації.
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