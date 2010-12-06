Бюджет-2011 підготують на новій податковій базі – Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ стверджує, що бюджет наступного року буде підготовлений на новій податковій базі.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Сегодня» (№272 від 6 грудня).

“Так, упевнений, що на новій податковій базі уряд зможе підготувати проект державного бюджету на 2011 рік», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, розгляд головного фінансового документа країни «не за горами».

У зв`язку з цим Президент висловив сподівання, що громадяни України вже найближчим часом відчують поліпшення економічної ситуації.