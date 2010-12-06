Штаб порятунку підприємництва заявляє про тиск влади

Центральний штаб порятунку українського підприємництва заявляє, що влада використовує нові брудні технології для придушення волевиявлення громадян України, яке відбулося впродовж 22 листопада – 2 грудня на Майдані Незалежності і дістало назву «Місто волі».

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві штабу.

Автори заяви стверджують, що всупереч палким обіцянкам влади не піддавати переслідуванням організаторів акції на Майдані Незалежності, правоохоронними органами розпочато потужний тиск на усіх, хто мав реальне відношення до організації акції.

“Керівників груп з інших областей затримували просто на вокзалі, у багатьох містах активістів викликають на допити. Відомих правозахисників, керівників «Коаліції учасників помаранчевої революції» Сергія МЕЛЬНИЧЕНКА і Петра МИХАЙЛЕНКА, які організували акцію 22 листопада на Майдані, почали «пресувати» ще з 16 листопада. Стосовно них 16 та 22 листопада складено протоколи і порушено адміністративну справу, а пізніше порушено кримінальні справи за фактом перекриття Хрещатику та за фактом пошкодження громадського майна (тротуарної плитки). Не виключено, що будуть ще якісь звинувачення”, - йдеться у заяві.

«Коаліція учасників помаранчевої революції» і Центральний штаб порятунку українського підприємництва проведуть сьогодні збори громадян на Європейській площі Києва з вимогою припинити переслідування громадянських активістів.