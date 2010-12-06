Експерт: цього тижня євро може піднятися до позначки 1.3700

Оскільки євро вдалося відійти від рівня 1.30, то цього тижня валюта спробує зрости до 1.3700. Такий прогноз аналітиків інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, відхід британського фунта від відмітки 1.55 і закріплення вище рівня 1.57 може привести валюту до 1.6000. Рівні 1.30 і 1.55, як і раніше, залишаться як підтримка для євро і фунта, відповідно.

Відхід пари долар/франк нижче 0.9800 дозволяє припустити, що цього тижня пара торгуватиметься в діапазоні 0.9700-0.9800, а долар/ієна може спробувати пройти рівень 82.00 вниз, вважають аналітики.

Як підкреслюють у компанії, в першій половині минулого тижня в учасників ринку були всі підстави для побоювань, що пара євро/долар проб`є нижню відмітку довгострокового каналу 1.30-1.35, в який вона зайшла в листопаді, і піде вниз. Проте, перед вихідними єдина європейська валюта зміцнилася, продемонструвавши тим самим, що розповіді про кризу в Європі все-таки вже не так лякають ринки, як це було раніше, інтерес до бажання ризикувати відновлюється. Крім того, чинник невідомості щодо процентних ставок Європейського центрального банку теж став неактуальний.

Кількість важливих економічних новин, запланованих до публікації цього тижня, буде трохи меншою. Найбільший інтерес матимуть публікації рішень щодо основних процентних ставок у ряді регіонів, а саме: у Великобританії, Австралії, Новій Зеландії і Канаді. Крім того, учасникам ринку варто звернути увагу на такі дані, як зміну об`єму промислового виробництва, індекс цін виробників і сальдо балансу видимої торгівлі у Великобританії, зміну об`єму ВВП Японії, сальдо торгового балансу США та індекс впевненості споживачів від університету Мічигану, рівень безробіття Австралії, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.