Міжбанк: торги доларом відкрилися падінням котирувань – 7,96/7,97 грн./дол.
12:01, 06 грудня 2010Фінанси
0
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 7,9650/7,9760 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися до 0,2543/0,2547 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,6155/10,6320 грн./євро.
Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,3315/1,3317 дол./євро (п`ятниця, 3 грудня, – 1,3221/1,3223 дол./євро).
У п`ятницю, 3 грудня, Національний банк України на ринок не виходив.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter