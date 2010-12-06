Міжбанк: торги доларом відкрилися падінням котирувань – 7,96/7,97 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 7,9650/7,9760 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися до 0,2543/0,2547 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,6155/10,6320 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,3315/1,3317 дол./євро (п`ятниця, 3 грудня, – 1,3221/1,3223 дол./євро).

У п`ятницю, 3 грудня, Національний банк України на ринок не виходив.