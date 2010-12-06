Прем'єр Грузії пропонує провести в Тбілісі засідання українсько-грузинської міжурядової комісії
14:13, 06 грудня 2010Фінанси
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Прем`єр-міністр Грузії Ніка ГІЛАЇУРІ пропонує провести в Тбілісі чергове засідання українсько-грузинської міжурядової комісії з економічного співробітництва.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідна пропозиція разом із запрошенням прем`єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ відвідати Грузію в слушний для нього час було передано сьогодні главі українського уряду під час його зустрічі з делегаціями Міністерства фінансів Грузії.
У запрошенні зазначено, що засідання комісії можна провести під час візиту М.АЗАРОВА в Тбілісі. Також грузинська сторона пропонує одночасно із засіданням комісії провести в Тбілісі українсько-грузинський економічний бізнес-форум.
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