Прем'єр Грузії пропонує провести в Тбілісі засідання українсько-грузинської міжурядової комісії

Прем`єр-міністр Грузії Ніка ГІЛАЇУРІ пропонує провести в Тбілісі чергове засідання українсько-грузинської міжурядової комісії з економічного співробітництва.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна пропозиція разом із запрошенням прем`єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ відвідати Грузію в слушний для нього час було передано сьогодні главі українського уряду під час його зустрічі з делегаціями Міністерства фінансів Грузії.

У запрошенні зазначено, що засідання комісії можна провести під час візиту М.АЗАРОВА в Тбілісі. Також грузинська сторона пропонує одночасно із засіданням комісії провести в Тбілісі українсько-грузинський економічний бізнес-форум.