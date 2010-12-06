Податковий кодекс повністю відповідає Конституції України – Мін’юст

Податковий кодекс повністю відповідає Конституції України, заявила сьогодні на брифінгу в Києві заступник міністра юстиції Лідія ГОРБУНОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, Мін’юст не розробляв Податковий кодекс, а лише надавав правову експертизу і подавав зауваження на 10 сторінках.

«Міністерство юстиції несе відповідальність тільки за ті законопроекти, які розробляло», - сказала Л.ГОРБУНОВА, зазначивши, що ті помилки, які були у першому варіанті Податкового кодексу, «ми вважаємо – вони виправлені на сьогоднішній день… На сьогоднішній день він (Податковий кодекс) відповідає Конституції України».

Л.ГОРБУНОВА заявила, що новий варіант Податкового кодексу не проходив експертної оцінки у Мін’юсті, оскільки Президент надав пропозиції, що розглядалися у Верховній Раді. Як сказала заступник міністра, після експертизи Податкового кодексу в Адміністрації Президента експертиза у Мін’юсті просто не передбачена законодавством.