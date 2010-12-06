НБУ вводить в обіг монету «Гончар»

Національний банк України з 6 грудня вводить в обіг монету «Гончар» з серії «Народні промисли і ремесла» номіналом 10 і 5 гривень.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

НБУ зазначає, що монета “присвячена одному з важливих видів господарської діяльності і художньої культури - гончарству, яке впродовж багатьох століть займало одне з провідних місць серед селянських промислів і вмістило в собі технічні навики і художні традиції, які існували ще з часів неоліту».

Монета номіналом 10 гривень виготовлена з срібла 925 проби, номіналом 5 гривень – з нейзильберу.

Пам`ятні монети є дійсним платіжним засобом України.