Азаров хоче створити єдину інформаційну базу митної та податкової служб

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що в Україні необхідно створити єдину інформаційну базу митної та податкової служб України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в ході зустрічі з делегацією Міністерства фінансів Грузії.

«Ми добиваємося, щоб було створено єдину інформаційну базу податкової та митної служб», – сказав М.АЗАРОВ у ході розмови з начальником служби доходів Мінфіну Грузії Георгі ЦХАКАЯ.

Глава українського уряду підкреслив, що така система дозволить уникнути корупції, а також створить умови для швидшого відшкодування податку на додану вартість.

Разом із тим, Г.ЦХАКАЯ повідомив, що митні служби Грузії та України вже підписали договір про співпрацю й обмін інформацією, що дозволить українській стороні детальніше вивчити й у разі потреби застосовувати досвід, накопичений Грузією у сфері організації роботи митної служби.