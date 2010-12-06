НБУ вводить в обіг монету «Гончар»
14:59, 06 грудня 2010Фінанси
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Національний банк України з 6 грудня вводить в обіг монету «Гончар» з серії «Народні промисли і ремесла» номіналом 10 і 5 гривень.
Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.
НБУ зазначає, що монета “присвячена одному з важливих видів господарської діяльності і художньої культури - гончарству, яке впродовж багатьох століть займало одне з провідних місць серед селянських промислів і вмістило в собі технічні навики і художні традиції, які існували ще з часів неоліту».
Монета номіналом 10 гривень виготовлена з срібла 925 проби, номіналом 5 гривень – з нейзильберу.
Пам`ятні монети є дійсним платіжним засобом України.
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