Міжбанк: торги доларом закрилися на рівні 7,94/7,95 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9650/7,9760 грн./дол., на 12:00 ціни впали до 7,9610/7,9645 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9490/7,9565 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2543/0,2547 грн./рубль, на 12:00 ціни знизилися до 0,2541/0,2544 грн./рубль. До закриття ціни встановилися на рівні 0,2537/0,2538 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль підвищився й становив 31,3229 рублів за долар (+0,0269).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3250/1,3440 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6155/10,6320 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,5785/10,5845 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні 10,5685/10,5845 грн./євро.