МІД РФ: Пам'ятка іноземному громадянину - висококваліфікованому фахівцю

МИД Российской Федерации 6 декабря 2010 г. опубликовал " Памятку иностранному гражданину - высококвалифицированному специалисту" (см. ниже) в дополнение к опубликованной в июне 2010 г. общей Памятке иностранному гражданину , прибывшему в РФ без визы

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Памятка иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы

08.06.2010

1. В пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации необходимо предъявить заполненную миграционную карту.



Бланки миграционной карты бесплатно выдаются иностранным гражданам при въезде в Российскую Федерацию представителями организаций, оказывающих транспортные услуги (обслуживающим персоналом поездов дальнего следования, самолетов, морских и речных судов и т.д.)



Миграционная карта заполняется на русском языке. Допускается ее заполнение буквами латинского алфавита в соответствии с данными, указанными в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность. Необходимо заполнить обе части миграционной карты. В графе цель въезда необходимо подчеркнуть слово «работать».



Миграционная карта имеет две части — «А» и «В». При прохождении пункта пропуска через государственную границу часть миграционной карты «А» остается у сотрудников погранично — пропускного пункта, часть «В» возвращается иностранному гражданину. На обратной стороне части «В» миграционной карты сотрудниками погранично — пропускного пункта должна быть проставлена отметка о въезде в Российскую Федерацию.



В случае порчи или утраты миграционной карты иностранный гражданин обязан в течение 3 дней заявить об этом в ближайший по месту своего нахождения территориальный орган ФМС России для получения дубликата испорченной или утерянной миграционной каты. При этом необходимо предъявить документы, на основании которых он въехал в Российскую Федерацию. Дубликат миграционной карты выдается бесплатно.



2. После въезда на территорию Российской Федерации иностранный гражданин обязан в течение 3 дней встать в территориальном органе Федеральной миграционной службы на учет по месту пребывания.



Процедура постановки на миграционный учет представляет собой информирование (уведомление) территориального органа Федеральной миграционной службы о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и должна быть осуществлена в течение трех рабочих дней после прибытия иностранного гражданина в Российскую Федерацию. При этом необходимо знать, что все процедуры по постановке на миграционный учет осуществляет Принимающая сторона, самому иностранному гражданину не требуется обращаться в какие — либо организации и тратить время.



Иностранный гражданин по прибытии в место пребывания предъявляет Принимающей стороне свой паспорт и миграционную карту, которая заполняется при въезде в Российскую Федерацию. При этом изъятие паспорта и миграционной карты не допускается.



Принимающей стороне могут являться как граждане России, так и постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане или лица без гражданства (имеющие вид на жительства), а также юридические лица, их филиалы или представительства, у которых иностранный гражданин фактически проживает (находится) либо работает.



При поселении иностранного гражданина в гостиницу, Принимающей стороной является администрация гостиницы, которая в течение суток уведомляет территориальный орган Федеральной миграционной службы о прибытии иностранного гражданина, а также выполняет все необходимые действия, связанные с учетом иностранных граждан и несет ответственность за соблюдением установленных правил пребывания.



Все действия, необходимые для постановки на учет выполняет администрация гостиницы. Принимающая сторона на основании предъявленных иностранным гражданином документов заполняет специальный бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания (далее — Уведомление) . Далее принимающая сторона в течении одних суток представляет указанный бланк, копию паспорта иностранного гражданина и миграционной карты в территориальный орган Федеральной миграционной службы непосредственно либо направляет по почте. Государственная пошлина за постановку на миграционный учет не взимается.



В организациях почтовой связи функционируют специальные окна, где Принимающей стороне предоставят бланк Уведомления для заполнения. Бланки Уведомления предоставляются бесплатно. За услуги по приему Уведомления в организациях почтовой связи взимается соответствующая плата, установленная постановление Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 года № 10. В настоящее время размер этой платы составляет 180 рублей. Территориальный орган Федеральной миграционной службы либо организация почтовой связи, получившие от Принимающей стороны заполненной Уведомление и указанные выше копии, проставляют в Уведомление отметки о его приеме и возвращают отрывную часть Уведомления Принимающей стороне.



Принимающая сторона передает иностранному гражданину отрывную часть Уведомления. Наличие у иностранного гражданина отрывной части Уведомления с проставленной отметкой подтверждает его постановку на миграционный учет.



Иностранный гражданин вправе самостоятельно уведомить органы миграционного учета о своем прибытии в место пребывания при наличии документально подтвержденных уважительных причин (болезнь, физическая невозможность и т.д.), препятствующих принимающей стороне самостоятельно направить уведомление в орган миграционного учета.



Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин также вправе самостоятельно уведомить о своем прибытии в место пребывания соответствующий орган миграционного учета непосредственно либо в установленном порядке почтовым отправлением с письменного согласия принимающей стороны.



При убытии иностранный гражданин передает отрывную часть Уведомления Принимающей стороне для предоставления его непосредственно либо по почте в территориальный орган Федеральной миграционной службы. Такие действия Принимающая сторона обязана совершить в течение двух рабочих дней после убытия иностранного гражданина.



Обращаем ваше внимание, что срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы.



Срок временного пребывания иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.



Иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении разрешенного срока пребывания. Для продления срока действия визы или срока пребывания необходимо обратиться в органы миграционной службы заранее, до истечения вышеуказанного срока.



Нарушение правил миграционного учета может повлечь за собой административную ответственность иностранного гражданина в виде штрафа в размере от 2 000 до 5 000 рублей, а в отдельных случаях и с выдворением за пределы Российской Федерации. При этом иностранному гражданину, подвергающемуся административному выдворению, может быть закрыт въезд в Российской Федерации на срок до пяти лет.



Наличие ксерокопий паспорта, миграционной карты и отрывной части Уведомления при их утрате или каких — либо других непредвиденных обстоятельствах поможет доказать наличие документов и соблюдение правил миграционного учета.



3. Иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность только при наличии разрешения на работу и достижения 18 летнего возраста.



Для получения разрешения на работу иностранному гражданину необходимо обратиться в территориальный орган ФМС России по месту постановки на миграционный учет на период временного пребывания с заявлением о выдаче разрешения на работу по установленной форме.



К заявлению прилагаются:



· копия заявления;



· цветная фотография размером 30×40 мм;



· документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;



· миграционная карта с отметкой пункта пограничного контроля;



· квитанция об уплате государственной пошлины за выдачу иностранному гражданину разрешения на работу.



Государственная пошлина за выдачу разрешения на работу составляет 1 000 рублей.



Отказ в приеме от иностранного гражданина заявления о выдаче ему разрешения на работу не допускается, за исключением случаев непредставления иностранным гражданином документов, указанных в настоящем пункте.



Уполномоченное должностное лицо территориального органа ФМС России регистрирует заявления, проставляет на нем регистрационный номер и выдает заявителю копию его заявления с отметкой о дате его принятия.



Разрешение на работу выдается иностранного гражданину лично, по предъявлении документа удостоверяющего его личность и признаваемого Российской Федерацией в таком качестве.



Разрешение на работу выдается в пределах установленной квоты на выдачу разрешений на работу территориальным органом ФМС России не позднее 10 рабочих дней после представления вышеуказанных документов при условии достижения иностранным гражданином 18 — летнего возраста, отсутствия в заявлении о выдаче разрешения на работу и представленных документах недостоверных или искаженных сведений. В случае если иностранный гражданин при обращении в территориальный орган ФМС России за получение разрешения на работу не имеет конкретного места работы, то он может обратиться за содействием в трудоустройстве в орган исполнительной власти по вопросам занятости населения в соответствующем субъекте Российской Федерации.



4.Если разрешения на работы выдано иностранному гражданину на срок более 90 суток, он обязан в течение 30 дней со дня получения такого разрешения предоставить в территориальный орган ФМС России:



· документы, подтверждающие отсутствие него заболевания наркоманией;



· документы, подтверждающие отсутствие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих (лепра (болезнь Гансена), туберкулез, сифилис, хламидийная лимфогранулема, шанкроид);



· сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека ( ВИЧ — инфекции).



Если иностранный гражданин не представил в установленный срок необходимые медицинские документы, то выданное ему разрешение на работу аннулируется и работодатель обязан расторгнуть с ним трудовой или гражданско — правовой договор.



5. Иностранному гражданину, получившему разрешение на работу сроком действия более 90 дней с даты въезда на территорию Российской Федерации, необходимо трудоустроиться до истечения 90 дней с даты выезда в Российскую Федерацию, иначе ему придется выехать из Российской Федерации, несмотря на имеющееся разрешение на работу сроком свыше 90 дней.



6. После заключения трудового или гражданско — правового договора работодатель или заказчиком работ (услуг) обязан уведомить об этом территориальный орган занятости соответствующего субъекта Российской Федерации и указать срок действия такого договора для продления срока пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации. После уведомления о продлении срока пребывания иностранный гражданин имеет право находиться на территории Российской Федерации в течение срока действия разрешения на работу.



Отрывную часть второго уведомления работодатель или заказчик работ (услуг) обязан передать иностранному гражданину.



7. Иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему выдано разрешение на работу, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.



8.Иностранный гражданин вправе продлить срок пребывания с целью осуществления трудовой деятельности, но не более чем на 1 год. Для этого ему до истечения срока временного пребывания, указанного в уведомлении о постановке на учет по месту временного пребывания, необходимо обратиться в территориальный орган ФМС России и получить разрешение на работу на новый срок.



В том случае, если иностранный гражданин не обратился за продлением срока действия разрешения на работу, он подлежит административной ответственности виде штрафа в размере 2 500 — 5 000 рублей, а в отдельных случаях — с административным выдворением. При этом иностранному гражданину, подвергающемуся административному выдворению, может быть закрыт въезд в Российской Федерации на срок до пяти лет.



9. При заключении нового трудового договора работодатель обязан снова уведомить территориальный орган ФМС России о заключении иностранным работником нового трудового договора и передать иностранному работнику отрывную часть нового бланка уведомления с соответствующей отметкой.



Если у Вас возникли дополнительные вопросы обращайтесь в ближайшее территориальное подразделение Федеральной миграционной службы, дополнительную информацию можно также получить на официальном сайте ФМС России.



Памятка иностранному гражданину - высококвалифицированному специалисту





06-12-2010



Высококвалифицированным специалистом признается иностранный гражданин, имеющий опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если условия его трудовой деятельности в Российской Федерации предполагают получение им заработной платы (вознаграждения) в размере двух и более миллионов рублей в год.



Работодатель или заказчик работ (услуг) самостоятельно осуществляют оценку компетентности и уровня квалификации иностранных граждан, которых они желают привлечь в качестве высококвалифицированных специалистов, и несут соответствующие риски.



Иностранный гражданин, привлеченный на работу в Российскую Федерацию в качестве высококвалифицированного специалиста, получает право:



осуществлять трудовую деятельность вне квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности и квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу;



осуществлять трудовую деятельность на основании разрешения на работу, выданного ему на срок действия заключенного трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с приглашающим его работодателем или заказчиком работ (услуг), но не более чем на три года. Указанный срок действия разрешения на работу может быть неоднократно продлен на срок действия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три года для каждого такого продления;



в случае если в соответствии с трудовым договором или гражданско-правовым договором на выполнение работ (оказание услуг) предполагается осуществление высококвалифицированным специалистом трудовой деятельности на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, получить разрешение на работу, действующее на территориях этих субъектов Российской Федерации;



оформить вид на жительство себе и членам своей семьи (супругу, детям, не достигшим возраста восемнадцати лет, а также нетрудоспособным детям, достигшим указанного возраста и находящимся на иждивении такого высококвалифицированного специалиста) на срок действия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) по его заявлению в письменной форме в федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции;



в течение тридцати рабочих дней со дня досрочного расторжения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) осуществлять поиск другого работодателя или заказчика работ (услуг) и получить новое разрешение на работу. В течение указанного срока разрешение на работу, выданное высококвалифицированному специалисту, а также виза и вид на жительство, выданные такому высококвалифицированному специалисту и членам его семьи, считаются действительными;



получить разрешение на работу в федеральном органе исполнительной власти в сфере миграции в Российской Федерации, а в случае наличия в государстве гражданства высококвалифицированного специалиста представительства или представителя указанного федерального органа - в таком представительстве или у такого представителя. Разрешение на работу выдается высококвалифицированному специалисту по предъявлении документа, удостоверяющего его личность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве;



самостоятельно заявить о себе как о высококвалифицированном специалисте, обратившись в представительство федерального органа исполнительной власти в сфере миграции в государстве гражданства данного иностранного гражданина либо в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации с ходатайством, содержащим сведения, подтверждающие опыт его работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности (включая подтверждающие компетентность и уровень квалификации иностранного гражданина рекомендации лиц или организаций) и согласие на внесение указанных сведений в банк данных об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности и на представление указанных сведений потенциальным работодателям или заказчикам работ (услуг) на территории Российской Федерации. В этом случае сведения, представленные иностранным гражданином, размещаются на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере миграции;



получить, после размещения сведений на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, обыкновенную деловую визу для въезда в Российскую Федерацию сроком действия до тридцати суток, в целях проведения переговоров с работодателем или заказчиком работ (услуг) и заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). Обыкновенная деловая виза высококвалифицированному специалисту оформляется при наличии у него письменного предложения о въезде в Российскую Федерацию для проведения соответствующих переговоров, направленного такому иностранному гражданину работодателем или заказчиком работ (услуг).



В случае если высококвалифицированный специалист в течение тридцати рабочих дней со дня досрочного расторжения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) не заключил нового трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) либо если ходатайство работодателя или заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного специалиста отклонено, выданное такому высококвалифицированному специалисту разрешение на работу, а также виза и вид на жительство, выданные высококвалифицированному специалисту и членам его семьи, считаются действительными в течение тридцати рабочих дней со дня истечения срока, указанного в настоящем пункте, либо принятия решения об отклонении ходатайства работодателя или заказчика работ (услуг). В течение указанных тридцати рабочих дней высококвалифицированный специалист и члены его семьи обязаны выехать из Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Высококвалифицированный специалист и прибывшие в Российскую Федерацию члены его семьи (супруг, дети, не достигшие возраста восемнадцати лет, а также нетрудоспособные дети, достигшие указанного возраста и находящиеся на иждивении такого высококвалифицированного специалиста), являющиеся иностранными гражданами, со дня их въезда в Российскую Федерацию должны быть застрахованы по договору добровольного медицинского страхования. Обеспечение медицинского страхования высококвалифицированного специалиста является одним из основных условий заключаемого с ним трудового договора.

Материалы с сайта МИД России



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