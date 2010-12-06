Попит на долар минулого тижня перевищував пропозицію - експерт

Попит на долар США на міжбанківському ринку України протягом минулого тижня (з 29 листопада по 3 грудня) перевищував пропозицію валюти.

Про це повідомив в коментарі агентству УНІАН голова правління «Брокбізнесбанку» Сергій МІШТА.

За його словами, минулого тижня курс долара США до гривні зріс з рівня 7.96-7.97 у понеділок до рівня 7.9750-7.9850 у п`ятницю. Швидше за все, це пов`язано як з покупкою доларів «Нафтогазом України» для розрахунків з «Газпромом», так і зі збільшення попиту з боку покупців, вважає експерт.

Як відзначив С.Мішта, Національний банк України цілий тиждень, окрім середи, продовжував проводити інтервенції, продаючи валюту всім охочим за курсом 7.9350 на початку тижня і за курсом 7,9650 у п`ятницю. При активному попиті на валюту залишки на коррахунках в НБУ зменшилися з 19,5 мільярдів гривень до 15,26 мільярдів гривень у п`ятницю. Можливо, вважає експерт, це пов`язано як з платежами клієнтів банків до бюджету, так і з кредитуванням «Нафтогазу», що, у свою чергу, спровокувало зростання попиту на валюту.

На думку С.Мішти, «виходячи з тенденцій, що склалися, на поточному тижні ми цілком можемо побачити деяку стабілізацію на валютному ринку, що, знову-таки, буде зумовлено закінченням покупок валюти «Нафтогазом», а також зменшенням кількості вільної гривні у клієнтів».