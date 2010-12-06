Розмір Фонду гарантування вкладів скоротився до 3,355 млрд. грн.

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України у листопаді ц.р. скоротився на 2%, або на 0,068 млрд. грн., і станом на 1 грудня ц.р. становив 3,355 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні Фонду, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, кількість його учасників скоротилася на один - до 170 банків, кількість тимчасових учасників не змінювалася - 4 банки.

На початок листопада Фонд гарантування вкладів проводив виплати вкладникам таких банків: «Земельний банк», «Іпобанк», «Дністер», «БІГ Енергія», «Трансбанк», «Арма», «Укрпромбанк», «Українська фінансова група», «Східно-Європейський банк», «Банк регіонального розвитку», «Європейський», «Національний стандарт», «Одеса-Банк», «Причорномор`я», «Європейський банк розвитку і заощаджень».

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб.

Із листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 150 тис. грн.

Надходження до Фонду гарантування вкладів України в 2009 році становили понад 2 млрд. грн. (сума банківських вкладів – близько 927 млн. грн., із держбюджету – 1 млрд. грн.). При цьому з Фонду було виплачено понад 1 млрд. грн. гарантованої суми вкладникам п`яти комерційних банків, що ліквідовувалися.