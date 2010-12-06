Кабмін готує документи для денонсації угоди з Кіпром про подвійне оподаткування

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО дав доручення відповідним відомствам у тижневий термін підготувати документи, необхідні для денонсації угоди з Республікою Кіпр про уникнення подвійного оподаткування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він заявив сьогодні під час наради за участю представників міністерств і відомств з цього питання.

Він відзначив, що таким чином можна буде припинити відплив коштів з України в офшорну зону.

«Україна повинна денонсувати угоду з Республікою Кіпр про уникнення подвійного оподаткування. Економічні інтереси держави не повинні страждати через угоду, підписану ще за часів СРСР», - заявив С.ТІГІПКО.

Він наголосив, що переговори про відміну цієї угоди або зміну її умов ведуться вже «багато років» і затягуються кіпрською стороною.

«Кіпр давно перетворився на найбільшого інвестора в українську економіку: звідти інвестовано більш як 8,5 млрд. доларів. А з України на Кіпр, за даними офіційної статистики, лише прямих інвестицій 6,3 млрд. доларів. Усім зрозуміло, що ці інвестиції – кошти українських підприємств, які уникають оподаткування. Саме тому ми повинні перекрити канали втрат бюджету через офшори», – наголосив С.ТІГІПКО.