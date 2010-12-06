Доходи Держбюджету склали 215 млрд. грн.

Доходи Державного бюджету України в січні-листопаді 2010 року (за оперативними даними) становили 215,090 млрд. грн., або 85% річного плану.

«Загальна сума доходів Держбюджету України за січень-листопад 2010 року (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ, субвенцій з місцевого бюджету і бюджетного відшкодування ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики) становила 215 млрд. 089,5 млн. грн., що на 28 млрд. 593,2 млн. грн., або на 15,3% більше, ніж за відповідний період 2009 року», - повідомляється на сайті Державного казначейства України.

Доходи загального фонду Держбюджету за 11 місяців п.р. становили 186 млрд. 860,8 млн. грн., зокрема, податкові надходження – 154 млрд. 754,7 млн. грн., неподаткові надходження – 26 млрд. 141,4 млн. грн.

До спеціального фонду Державного бюджету за 11 місяців 2010 року надійшло 28 млрд. 228,6 млн. грн.. (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ, субвенцій з місцевого бюджету і бюджетного відшкодування ПДВ ОВДП).

Довідка УНІАН. Відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік» (з поправками), доходи заплановано на рівні 252,751 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 210,089 млрд. грн. Витрати Держбюджету заплановано на рівні 305,666 млрд. грн., у т.ч. витрати загального фонду – 240,984 млрд. грн.

Дефіцит Держбюджету заплановано у сумі 54,095 млрд. грн., або 4,99% валового внутрішнього продукту (ВВП), зокрема по загальному фонду – 30,338 млрд. грн., або 2,8% ВВП.

Держбюджет розраховано, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,083 трлн. грн., темпи зростання ВВП – 3,7%, інфляція (грудень до грудня) – 13,1%, фонд оплати праці – 338,9 млрд. грн.

До Державного бюджету України входять загальний фонд і спеціальний фонд. До загального фонду спрямовуються загальнодержавні податки і збори і з нього фінансуються основні витрати. Кошти, які надходять до спеціального фонду, мають цільове призначення.

Дефіцит Держбюджету розраховується як різниця сум його доходів і повернених до бюджету кредитів, а також витрат і виданих з Держбюджету кредитів.

Державний бюджет України і місцеві бюджети складають Зведений бюджет України.