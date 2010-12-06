СК «Просто страхування» відзначає зростання в сегменті туристичного страхування

Страхова компанія «Просто страхування» відзначає зростання в сегменті туристичного страхування. Про це на прес-конференції в УНІАН заявив начальник управління медичного й особистого страхування СК «Просто страхування» Костянтин ДРАЧ.

«За 9 місяців цього року ми відзначаємо сплеск порівняно з аналогічним періодом минулого року (у сегменті туристичного страхування – УНІАН), як у частини збору страхових платежів, кількості застрахованих, так і в частині страхових виплат. Обсяг платежів виріс на 23%, кількість застрахованих збільшилася на 36%, за даними нашої компанії, і кількість страхових випадків збільшилася на 27%. За 9 місяців цього року нами врегульовано і сплачено 211 страхових випадків на загальну суму 569,2 тис. грн.», - повідомив К.ДРАЧ.

Він додав, що цього року спостерігається більший інтерес клієнтів до таких напрямів у сфері туристичного страхування як страхування від неможливості зробити поїздку, страхування відповідальності перед третіми особами і страхування багажу.

«Ми однозначно вважаємо цей вид страхування доволі важливим для нашого бізнесу. Наступного року ми збираємося посилити нашу присутність на цьому ринку і збільшити нашу частку ринку», - додав він.