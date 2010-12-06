Інциденти в Єгипті не вплинуть на страховий ринок України - експерт

Інциденти з нападом акул на людей в Єгипті не вплинуть на страховий ринок України. Про це на прес-конференції в УНІАН заявив начальник управління медичного й особистого страхування СК «Просто страхування» Костянтин ДРАЧ.

«Ситуація в Єгипті не викликала паніки серед страховиків Ті трагедії однозначно мають розцінюватися всіма страховиками як страховий випадок, навіть без будь-яких питань. Ми не бачимо підстав для перегляду умов страхування або для підвищення тарифів. Це епізодичні ситуації, які відбулися в цьому регіоні, і вони не повинні вплинути на загальну тарифну політику страховиків», - прокоментував ситуацію К.ДРАЧ.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня в ШАРМ-эль-Шейху акула відкусила руку туристці з Німеччини.

Напад на туристку з Німеччини відбувся через день після відкриття пляжів, закритих у зв`язку з нападом морських хижаків на туристів. Тепер пляжі закриті знову.

Раніше, в результаті нападу акул 30 листопада і 1 грудня постраждали троє російських туристів і один українець. Постраждалій Людмилі СТОЛЯРОВІЙ довелося ампутувати ліву ногу й праву руку, Ольга МАРЦЕНКО позбулася руки, а Євген ТРИШКІН залишився без ноги. Українець відбувся легкими ушкодженнями.

Фахівці міністерства екології Єгипту зловили двох акул (довгокрилу і чорнокрилу), які, можливо, причетні до цих нападів.