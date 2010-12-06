Звинувачених у справі пошкодження плитки на Майдані поки що немає - правозахисник

Звинувачених у кримінальній справі за фактом пошкодження гранітного покриття на Майдані Незалежності під час проведення акцій протесту проти Податкового кодексу поки що немає.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив член правління Інституту “Республіка” Володимир ЧЕМЕРИС.

В.ЧЕМЕРИС розповів, що сьогодні на 10 годину ранку його викликали до Слідчого управління ГУ МВС у Києві. При цьому суть справи, з приводу якої запрошено правозихисника, у повістці не була вказана.

"Як свідків сьогодні викликали, за моїми підрахунками, понад 10 осіб. У тому списку, що я бачив, окрім мене, фігурують такі прізвища: МЕЛЬНИЧЕНКО і МИХАЙЛЕНКО (КУПР), Ігор МАЗУР (УНСО), Оксана ПРОДАН, Олександр ДАНИЛЮК і чомусь керівники київської "Свободи" МОХНИК та ІЛЛЄНКО, які не мали до цих протестів жодного стосунку", - сказав В.ЧЕМЕРИС.

За його словами, запитання слідчого стосувалися діяльності правозахисної організації Інститут "Республіка" (організація виступає за дотримання свободи мирних зібрань в Україні - УНІАН). Також слідчого цікавило, хто і яким чином встановлював намети на Майдані, хід акцій протесту та їх матеріальне забезпечення.

"На мою думку, справа безперспективна. І масовий виклик "свідків" саме сьогодні вранці був спробою перешкодити найактивнішим особам брати участь у сьогоднішньому мітингу. Хоча я й не збирався", - зазначив В.ЧЕМЕРИС.

Як повідомляв УНІАН, міліція порушила кримінальну справу за фактом пошкодження гранітної плитки під час несанкціонованого встановлення наметів на Майдані Незалежності у Києві підприємцями, які протестували проти Податкового кодексу. У ЦГЗ зазначили, що справу порушено за статтею 194 (навмисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Працівники комунального підприємства «Київблагоустрій» підраховують збитки. За попередніми даними, вони сягають щонайменше 200 тис. грн.