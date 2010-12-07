Тігіпко: не варто перебільшувати значення мікробізнесу для економіки країни

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає, що не варто перебільшувати значення мікробізнесу для економіки країни.

Про це він заявив вчора в ефірі телеканалу ICTV.

«Якщо говорити про мікробізнес, до якого належить спрощена система оподаткування, то можу сказати, що у нас сьогодні 18 мільйонів потенційно працюючого населення. За останніми даними, близько 14 мільйонів офіційно зареєстровані як працюючі, з них 2,6 мільйони працюють за спрощеною системою оподаткування. Надходження до місцевих і центрального бюджетів у нас приблизно 200 млрд. грн. Від податків за спрощеною системою ми одержуємо приблизно 3 млрд. грн. На 2,6 млн. – 3 мільярди, а на 14 млн. – 200 мільярдів. Не треба говорити і перебільшувати значення спрощеної системи для економіки в цілому», – заявив С.ТІГІПКО.

При цьому він підкреслив, що пільги, передбачені Податковим кодексом, не спрямовані на користь великого бізнесу.

«Пільги, які даються Податковим кодексом, торкаються не великих олігархів», – відзначив віце-прем`єр. Він підкреслив, що у готельному бізнесі, легкій промисловості, де передбачені пільги, великий бізнес не працює.

«В основному це малий і середній бізнес. Немає олігархів у легкій промисловості, авіабудування – це взагалі державна сфера. Єдина галузь, в якій є великий бізнес, однак яка абсолютно не розкручена, – це суднобудування. Але ця галузь дає поштовх для інших галузей економіки», – заявив С.ТІГІПКО.

Довідка УНІАН. 18 листопада 2010 р. Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс, який фактично скасовував спрощену систему оподаткування і посилював контролюючі функції податківців.

30 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ухвалив рішення накласти вето на Податковий кодекс. Зокрема, він запропонував ВР зберегти існуючу систему оподаткування малого бізнесу.

2 грудня парламент прийняв у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ 3 грудня підписав Податковий кодекс України, прийнятий Верховною Радою з урахуванням внесених главою держави пропозицій.