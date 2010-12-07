Тігіпко: Держборг зріс за два з половиною роки до 38% ВВП

Уряд України має намір вжити заходів щодо скорочення "катастрофічних" темпів зростання державного боргу.

Про це заявив віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО вчора в ефірі телеканалу ICTV.

«У нас борг зріс за два з половиною роки з 12% ВВП до 32%, а якщо з держгарантіями – до 38%. Це катастрофа просто. Якщо ми нічого не змінимо і не скоротимо дефіцит бюджету шляхом скорочення витрат або збільшення доходів, то з нами просто працювати ніхто не буде, не захоче прийти з інвестиціями, тому що у нас попереду проблеми», – заявив С.ТІГІПКО.

При цьому він відзначив, що розв`язати фінансові проблеми можна шляхом скорочення витрат у результаті проведення адміністративної реформи, пенсійної реформи, збільшення комунальних платежів і цін на газ і введення справедливої системи оподаткування.

«Треба зробити таку систему, яка б дозволяла платити всім, хай не багато, хай знижені податки, але щоб всі платили», – підкреслив С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня, виступаючи у Верховній Раді, віце-прем`єр-міністр України С.ТІГІПКО повідомив, що, за прогнозами уряду, державний борг України за підсумками 2010 року становитиме 348 млрд. грн., або 32,1% ВВП. При цьому він відзначив, що борг такого обсягу можна вважати некритичним.

Нагадаємо, за прогнозами Міжнародного валютного фонду, держборг України на кінець 2010 року становитиме 40-44% ВВП.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України на 31 жовтня п.р. становив 405 млрд. 312 млн. 029,98 тис. грн., або 51 млрд. 230 млн. 096,35 тис. дол., що на 0,27% більше за показник на кінець вересня 2010 року.