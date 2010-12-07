Інфляція в Україні в листопаді становила 0,3%, з початку року – 8,2%

Інфляція в Україні у листопаді 2010 року порівняно з жовтнем п.р. становила 0,3%, з початку року (до грудня 2009 року) – 8,2%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, порівняно з листопадом 2009 року показник інфляції становить 9,2%, а порівняно з січнем-листопадом 2009 року – 9,4%.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в жовтні 2010 року порівняно з вереснем п.р. становила 0,9%, з початку року (до грудня 2009 року) – 7,9%, порівняно з жовтнем 2009 року – 10,1%, порівняно з січнем-жовтнем 2009 року – 9,4%.