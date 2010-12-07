Роботодавці схвально оцінюють прийняття Податкового кодексу – прес-служба Кабміну

Роботодавці схвально оцінюють прийняття Податкового кодексу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і масових комунікацій Кабінету міністрів України, про це заявили представники організацій роботодавців на чолі з головою Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні Дмитром ФІРТАШЕМ і головою Ради Федерації роботодавців України Дмитром ОЛІЙНИКОМ під час зустрічі з прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ у понеділок, 6 грудня.

«Представники роботодавців, підприємства яких створюють понад дві третини валового національного продукту і які утримують більше половини робочих місць в Україні, схвально оцінюють прийняття Податкового кодексу і в цілому курс системних реформ», - йдеться у повідомленні.

«Ми розуміємо, що ноша реформ дуже тяжка, але водночас чудово розуміємо, що не можна допустити банкрутства країни. Тому готові частину відповідальності за здійснення реформ брати на себе», - заявив Д.ФІРТАШ.

М.АЗАРОВ підкреслив важливість того, щоб у ході реформування країни у влади склався постійний конструктивний діалог з інститутами громадянського суспільства, і передовсім – з роботодавцями.

«Ми зацікавлені, щоб впровадження Податкового кодексу в життя відбувалось з мінімальними проблемами, тому постійно будемо дослухатися до пропозицій практиків та експертів, громадськості», - наголосив М.АЗАРОВ.

Сторони домовились здійснювати моніторинг запровадження податкової реформи і здійснювати постійні консультації щодо необхідного коригування норм Податкового кодексу, яке визначиться практикою.

Відповідальним за діалог з Федерацією роботодавців України М.АЗАРОВ призначив міністра Кабінету міністрів України Анатолія ТОЛСТОУХОВА.

Глава уряду також попросив роботодавців дати пропозиції щодо дерегуляції ведення бізнесу, ліквідації поборів за безглузді дозволи і погодження, щодо усунення корупції.

Крім того, М.АЗАРОВ запропонував роботодавцям зробити аналіз ринку праці: підготовка яких фахівців, яких професій, в якій кількості необхідна реальному сектору економіки сьогодні і на які професії буде попит у майбутньому, виходячи з бізнес-планів роботодавців.

«Ми чекаємо від вас інформації і пропозицій», - зазначив глава уряду.

У свою чергу, представники роботодавців висловили готовність взяти участь у створенні та реалізації національної програми перекваліфікації та навчання дорослого населення, підпорядкованій потребам модернізації економіки.

М.АЗАРОВ доручив включити представників сторони роботодавців в усі робочі групи, координаційні ради, які займаються і будуть займатися підготовкою та впровадженням реформ, вдосконаленням законодавства.

Також роботодавці будуть залучені до проведення бізнес-форумів, в яких ініціатором чи організатором виступає держава.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада 2010 р. Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс, який фактично скасовував спрощену систему оподаткування і посилював контролюючі функції податківців.

24 листопада Федерація роботодавців України (ФРУ) на своєму VII з`їзді прийняла рішення звернутися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням скористатися правом вето щодо Податкового кодексу.

30 листопада Президент ухвалив рішення ветувати Податковий кодекс. Зокрема, він запропонував ВР зберегти існуючу систему оподаткування малого бізнесу.

2 грудня парламент прийняв в новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій глави держави.

3 грудня В.ЯНУКОВИЧ підписав Податковий кодекс, прийнятий Верховною Радою з урахуванням внесених главою держави пропозицій.