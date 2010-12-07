Світові ціни на золото досягли історичного максимуму
11:17, 07 грудня 2010Фінанси
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Ціни на золото на світових фінансових ринках напередодні зросли до історичного максимуму. До завершення котирувань на найбільшій Нью-Йоркській золотій біржі ціна тройської унції досягла 1415,8 дол, збільшившись за сесію на 9,5 дол.
Як відзначає ПРАЙМ-ТАСС, ніколи ще в історії світових ринків золото не коштувало на біржах так дорого.
Протягом торгової сесії ціна тройської унції піднімалася ще вище - до 1422,4 дол.
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