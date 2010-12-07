Міжбанк: торги доларом відкрилися падінням котирувань, що продовжується, – 7,94/7,96 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань, що продовжується, – 7,9480/7,9610 грн./дол., ціни на російську валюту підвищилися – 0,2545/0,2549 грн./рубль, котирування по євро-гривні становили 10,6135/10,6320 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,3359/1,3361 дол./євро (понеділок, 6 грудня, - 1,3315/1,3317 дол./євро).

У понеділок, 6 грудня, Національний банк України на ринок не виходив.