Базова інфляція в листопаді становила 0,7%, з початку року – 7,2%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в листопаді 2010 р. проти жовтня 2010 р. становила 0,7%, за січень-листопад ц.р. – 7,2% (з початку року).

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, в листопаді 2009 р. показник базової інфляції був на рівні 0,6%, за січень-листопад 2009 р. – 14,1%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно, йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство й енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в листопаді 2010 року, порівняно з жовтнем ц.р., становила 0,3%, з початку року (до грудня 2009 року) – 8,2%.

Порівняно з листопадом 2009 року показник інфляції становить 9,2%, а порівняно з січнем-листопадом 2009 року – 9,4%.