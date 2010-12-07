Сума щорічних зарплат в тіньовій економіці досягає 130-150 млрд. грн. – експерт

Сума щорічно виплачуваних заробітних плат в тіньовій економіці досягає 130-150 млрд. грн.

Такі дані оприлюднив сьогодні під час інтернет-конференції перший заступник міністра праці і соціальної політики в 2005-2010 роках Павло РОЗЕНКО.

За його словами, за таких об`ємів тіньової економіки поки рано говорити про здійснення пенсійної реформи в країні.

Крім того, відзначив П.Розенко, реальний дефіцит бюджету Пенсійного фонду сьогодні складає більше 60 млрд. грн. «В уряду немає фінансових ресурсів для збільшення пенсій нашим громадянам», – вважає він.

На думку П.Розенко, в Україні неможливо буде запровадити пенсійну реформу без істотного збільшення зарплат. Водночас він відзначає, що з липня 2011 року в країні можливо єдиноразово підвищити рівень зарплат в 1,8-2 рази. Колишній заступник міністра праці впевнений, що у держави є необхідні для цього засобу.

Крім того, стверджує він, на сьогоднішній день однією з проблем втілення пенсійної реформи в країні є те, що у влади немає сформованої мети і методів її запровадження. Як приклад він наводить той факт, що в парламенті поки не зареєстрований жоден відповідний законопроект, немає громадського обговорення, а також не залучають експертів для розробки необхідної законодавчої бази.

За словами П.Розенко, підвищення пенсійного віку в Україні не сприятиме стабілізації бюджету Пенсійного фонду. «Підвищення пенсійного віку для жінок – найменш ефективніший засіб», – вважає він. Крім того, відзначає екс-міністр, Міжнародний валютний фонд не вимагає даної норми від України в рамках умов кредитування.

Одночасно з цим, член Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Віктор ЛИСИЦЬКИЙ вважає, що об`єми тіньової економіки країни є завищеними. А щодо проведення пенсійної реформи він висловився так: «Зараз все одно якийсь варіант (закону про пенсійну реформу – УНІАН) пройде». Водночас, за його словами, проблему стабілізації бюджету ПФ необхідно вирішувати шляхом реформування економіки.