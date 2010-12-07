Обсяг торгів на валютному міжбанку в понеділок становив 463,8 млн. дол.

Обсяг торгів на валютному міжбанківському ринку України в понеділок, 6 грудня, становив 463,8 млн. дол. (у еквіваленті) при середньозваженому курсі 7,9588. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Із загального обсягу сума купівлі-продажу доларів становила 321,6 млрд. дол.

Як повідомляв УНІАН, учора на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9650/7,9760 грн./длл., на 12:00 ціни впали до 7,9610/7,9645 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9490/7,9565 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2543/0,2547 грн./рубль, на 12:00 ціни знизилися до 0,2541/0,2544 грн./рубль. До закриття ціни встановилися на рівні 0,2537/0,2538 грн./рубль.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6155/10,6320 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,5785/10,5845 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні 10,5685/10,5845 грн./євро.