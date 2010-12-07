Нацбанк відзначає істотне зростання валютних надходжень від нерезидентів у листопаді

Національний банк України відзначає істотне зростання валютних надходжень від нерезидентів у листопаді. Про це повідомляють на офіційному сайті НБУ.

«У листопаді спостерігалося істотне зростання валютних надходжень від нерезидентів, які перевищували переведення в їхню користь. Це сприяло зниженню середньоденного чистого попиту на іноземну валюту», - йдеться в повідомленні НБУ.

У повідомленні зазначають, що завдяки даній тенденції, протягом місяця Нацбанк здійснював інтервенції як з її продажу, так і з покупки, згладжуючи коливання ринкового курсу гривні.

За даними НБУ, протягом місяця негативне сальдо інтервенцій зменшилося до 382,8 млн. дол. проти 496,4 млн. дол. в жовтні. Це дозволило мінімізувати ринкові курсові коливання гривні: на міжбанківському валютному ринку її курс щодо долара США знизився на 0,15%, до 7,9531 грн./дол. США, а на готівковому, за операціями з продажу доларів США, майже не змінився (7,9775 грн./USD).

Офіційний курс гривні до долара США в листопаді знизився на 0,33%, до 7,938 грн./дол. Що ж до євро і російського рубля гривня зміцнилася на 4,81% і 1,68% відповідно - до 10,4353 грн./євро і 2,5356 грн./10 рублів.