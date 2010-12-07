Підприємці спільно з профільним комітетом ВР підготують зміни до закону про єдиний соцвнесок

Підприємці спільно з парламентським комітетом з питань податкової і митної політики мають намір підготувати зміни до закону про єдиний соціальний внесок.

Про це йдеться у відкритому зверненні екс-голови Ради підприємців при Кабінеті міністрів Оксани ПРОДАН до підприємців, текст якого передано УНІАН.

«Зараз ми у Комітеті ВР з питань податкової і митної політики, головою якого є Віталій ХОМУТИННІК, готуватимемо зміни до закону про єдиний соціальний внесок, в якому мають бути такі зміни: зменшення загальної ставки до 18%; встановлення мінімального щомісячного платежу, а не 36,6% прибутку, для підприємців на загальній системі оподаткування; скасування сплати єдиного соцвнеску підприємцями, які одержують пенсію за інвалідністю або за віком, за яких платить внесок роботодавець або які перебувають на лікарняному», - зазначається у тексті звернення.

Крім того, О.ПРОДАН пропонує сформувати власну концепцію спрощеного оподаткування.