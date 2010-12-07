Матеріали аудиту діяльності уряду Тимошенко передані до ГПУ і ВР

Міністерство фінансів України передало до Генеральної прокуратури України і у Верховну Раду України матеріали міжнародного аудиту діяльності уряду Юлії ТИМОШЕНКО за період 2008-2009 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО на прес-конференції.

За його словами, міжнародні аудитори оцінюють рівень зловживань в обсязі 3 млрд. грн. Крім того, Ф.ЯРОШЕНКО заявив, що загальний обсяг нецільового використання бюджетних коштів попереднім урядом оцінюється у розмірі 50 млрд. грн.

Міністр також повідомив, що витрати на проведення міжнародного аудиту були заплановані на рівні 26 млн. грн., проте реально бути використано 23 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня п.р. уряд України підписав контракт з компанією Trout Cacheris, PLLC (США) на проведення аудиту фінансово-економічної діяльності органів державної влади в 2008-2009 роках. Мета аудиту - виявлення нецільового використання коштів, винних у цьому, і куди було спрямовано ці гроші.

14 жовтня міжнародні аудитори заявили про виявлення фактів нецільового використання коштів державного бюджету і шахрайства за участю представників уряду Ю.ТИМОШЕНКО.