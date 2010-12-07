Лукашенко заявляє про необхідність створення в Білорусі "економіки безпеки"

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє про необхідність створення протягом нової п`ятирічки "економіки безпеки".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив напередодні під час свого виступу на Всебілоруських народних зборах.

"Нам треба створювати економіку, економіку, якщо хочете, безпеки. А безпека в тому, якщо у нас буде своя сировина. А хіба це нормально, що ми кожного разу під Новий рік... У людей свято, а у нас - від Президента до керівника департаменту, всіх міністерств, "корячимося" у Москві або ще десь, випрошуючи ложку дьогтю або барель нафти, або кубометр газу? Це ненормально. Тому сьогодні поставлено завдання, і ви бачите, що воно реалізовується", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

За його словами, практика підвищення цін на енергоносії Росією для Білорусі є ненормальною. "Це ненормально: за п`ятирічку у 4 рази підвищилася ціна на газ. Яка конкуренція на спільному ринку, зокрема на російському? Я скільки разів говорив: дорогі мої, якщо ви ввели обмежувальні заходи на поставку нашої продукції до Росії, ви не тільки нас вдарили. Ви вдарили себе. Тому що наша економіка, наші підприємства дають підприємствам Росії роботу, де працює до 15 мільйонів росіян (ми звідти беремо сировину і комплектуючі). Ви нас рубаєте, ви рубаєте цих людей. Друге. Якщо ми не працюємо на вашому ринку, то ми не заробимо гроші для того, щоб сплатити вам за нафту і за газ", - додав він.

При цьому О.ЛУКАШЕНКО наголосив, що Білорусь обіймає на газовому ринку Росії третє місце "після Європи і України". "Це теж треба розуміти. Тому давайте разом кооперуватися, давайте працювати! І кажучи про Росію, адже питання не в особистому, що "от, ЛУКАШЕНКО такий, от він конфліктний, такий-сякий". Ні, питання не в цьому. Питання тільки в економіці", - підкреслив білоруський Президент.

"Я готовий терпіти все: бруд, що завгодно заради своєї країни, заради людей. Але я не можу погодитися, коли мені під Новий рік у два рази підвищують ціни. Як тоді будувати державу для народу? Треба від цієї практики відходити. Ми готові до цього, і ми готові завжди. Нам завжди було непросто співпрацювати з новою Росією, проте іншої немає. Це і наша Росія, там живуть російські люди, наші люди, і ми готові з ними працювати. Але ми ніколи ні від кого не терпітимемо, поки я Президент, щоб нас шпигали, щоб нас штовхали, щоб нас "били в морду". Цього ніколи не буде, для цього вам треба обрати іншого Президента. І я боротимуся за свою країну, чого б мені це не коштувало", - заявив О.ЛУКАШЕНКО.