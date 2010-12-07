Міжбанк: торги доларом закрилися на рівні 7,94/7,95 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9480/7,9610 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,9505/7,9550 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні знизилися – 7,9460/7,9540 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2545/0,2549 грн./рубль, на 12:00 ціни концентрувалися у діапазоні 0,2546/0,2547 грн./рубль. На час закриття ціни залишилися без змін. У Росії курс долар-рубель впав і становив 31,1650 рублів за долар (-0,1579).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3280/1,3390 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6135/10,6320 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,6290/10,6410 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,6305/10,6470 грн./євро.