Суд визнав недійсними пункти постанови НБУ про збільшення регулятивного капіталу банків

Окружний адміністративний суд м. Києва сьогодні ухвалив постанову, згідно з якою визнані недійсними пункти 2, 4 і 6 постанови Національного банку України № 273.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення суду було оприлюднене сьогодні.

«Суд ухвалив рішення на користь української банківської системи. При цьому не допустив погіршення конкуренції і дискримінації цілої групи банків», - прокоментував УНІАН рішення суду президент Асоціації українських банків Олександр СУГОНЯКО. «Встановлено, що мінімальний регулятивний капітал не може бути нормативом таким, наприклад, як адекватність капіталу», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, НБУ своєю постановою №273 від 6 липня 2010 р. зобов`язав банки до 1 січня 2012 р. збільшити розмір регулятивного капіталу до рівня не нижче 120 млн. грн. Банкам, у яких регулятивний капітал нижче вказаного рівня, дозволено залучати вклади фізичних осіб у межах обсягу залучених вкладів фізичних осіб на дату набуття чинності постановою №273, тобто на 16 липня 2010 р.

Асоціація українських банків (АУБ) і 10 комерційних банків подали позов до Національного банку України, вимагаючи скасування цієї постанови як такої, що порушує права середніх і малих банків.

Зокрема, АУБ спільно з групою комерційних банків підготували і подали до Окружного адміністративного суду Києва позовну заяву про визнання незаконними і недійсними окремих пунктів вищезазначеної постанови НБУ.

Наприкінці жовтня перший заступник голови Національного банку України Сергій АРБУЗОВ заявив, що НБУ відстоюватиме свою позицію з приводу вимоги про збільшення мінімального рівня регулятивного капіталу.

«Це рішення обґрунтоване, воно узгоджене з міжнародними організаціями, і Нацбанк стоятиме на своїй позиції», - сказав С.АРБУЗОВ.

Основною мотивацією такого рішення він назвав стабільність банківської системи.