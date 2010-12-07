Україна веде переговори про вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це заявив прем‘єр-міністр Микола АЗАРОВ під час зустрічі з міністром закордонних справ Естонської Республіки Урмасом ПАЕТОМ.

«Я хочу привітати Вас зі вступом до Організації економічного співробітництва та розвитку і рішенням Євросоюзу про приєднання Естонії до зони євро з 1 січня 2011 року. Ми, до речі, теж збираємося вступити до ОЕСР, ведемо переговори і в подальшому вийдемо на ухвалення рішення», - наголосив М.АЗАРОВ.

Прем‘єр-міністр підкреслив, що Україна задоволена рівнем політичного діалогу з Естонською Республікою та відсутністю у відносинах двох країн проблемних питань принципового характеру. За його словами, між державами склалися хороші відносини у всіх сферах, зокрема, у торговельно-економічній.

«Ми розглядаємо початок роботи спільної українсько-естонської міжурядової комісії з економічного, промислового, наукового та технічного співробітництва, як важливий крок на шляху розвитку конкретної взаємодії у пріоритетних для обох країн сферах», - наголосив М.АЗАРОВ.

Він додав, що Україна зацікавлена у вивченні досвіду Естонії щодо розробки та використання сланцевих родовищ газу, а також в естонських інвестиціях у розвиток даної галузі в Україні.

Також наша держава готова до активізації та розширення співробітництва в культурно-гуманітарній сфері. Глава уряду зазначив, що в Естонії проживає майже 28-тисячна українська діаспора, і відкриття Культурно-інформаційного центру у складі Посольства України в Естонській Республіці сприятиме розвитку культурного та гуманітарного співробітництва між країнами.

Прем‘єр-міністр запропонував естонській стороні активізувати співпрацю в енергетичній галузі, зокрема обговорити можливість створення спільного ринку електроенергії. Крім того, М.АЗАРОВ подякував У.ПАЕТУ за підтримку євроінтеграційного курсу України.

У свою чергу, міністр закордонних справ Естонії зазначив: «Я радий, що наша міжурядова комісія знову почала працювати – це прекрасний формат, в рамках якого можна вирішувати найрізноманітніші питання двостороннього співробітництва».

Довідка УНІАН. ОЕСР була створена в 1961 році на основі Європейської організації економічного співробітництва, заснованої для управління допомогою з боку США і Канади в рамках Плану Маршалла з реконструкції Європи після Другої світової війни.

На сьогодні ОЕСР об`єднує 30 країн, зокрема Німеччину, Швецію, Швейцарію, Японію, США, Польщу, Норвегію, Великобританію, Бельгію, Італію, Данію та ін.

Організацію економічного співробітництва і розвитку називають «Клубом багатих країн», які поділяють ідеї демократії та принципи ринкової економіки. Країни-члени цієї організації виробляють дві третини світового ВВП.

Україна і ОЕСР розпочали співпрацю у 1997 році.