Курс НБУ на 8 грудня

Офіційний курс НБУ на 08.12.10 100 USD - 795.2000 (7 грудня - 795.8800) 100 EUR - 1062.6258 (7 грудня - 1056.9286) 10 RUR - 2.5468 (7 грудня - 2.5438) Облікові курси банківських металів на 08.12.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 113395.52 (7 грудня - 112338.46) 961 XAG 10 Срібло - 2425.36 (7 грудня - 2355.80) 962 XPT 10 Платина - 136853.92 (7 грудня - 137607.65) 964 XPD 10 Паладій - 60594.24 (7 грудня - 60884.82)

Офіційний курс НБУ на 08.12.10



100 USD - 795.2000 (7 грудня - 795.8800)

100 EUR - 1062.6258 (7 грудня - 1056.9286)

10 RUR - 2.5468 (7 грудня - 2.5438)



Облікові курси банківських металів на 08.12.10 за 10 тройських унцій (грн.)



959 XAU 10 Золото - 113395.52 (7 грудня - 112338.46)

961 XAG 10 Срібло - 2425.36 (7 грудня - 2355.80)

962 XPT 10 Платина - 136853.92 (7 грудня - 137607.65)

964 XPD 10 Паладій - 60594.24 (7 грудня - 60884.82)

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