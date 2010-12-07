НБУ в листопаді на міжбанку в резерви купував євро, швейцарські франки та австралійські долари, продавав – долари США

Національний банк України в листопаді на валютному міжбанківському ринку купив у валютні резерви 424,8 млн. євро, 35 млн. швейцарських франків і 52 млн. австралійських доларів.

Як повідомляється на сайті Нацбанку, обсяг купленої валюти в еквіваленті становив 667,8 млн. дол. США.

При цьому НБУ продавав виключно американські долари. Обсяг продажу становив 1,051 млрд. дол. США.

Таким чином, негативне сальдо інтервенцій НБУ в листопаді становило в еквіваленті 383,2 млн. дол. США.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви НБУ в листопаді ц.р. скоротилися на 2,1%, або на 713,06 млн. дол., - до 33,539 млрд. дол., за січень-листопад 2010 року - зросли на 26,5%, або на 7,034 млрд. дол.

За даними Нацбанку, обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України в листопаді (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) становив 21 млрд. 614,2 млн. дол. США (з урахуванням операцій Держказначейства України).

Обсяг операцій на готівковому ринку України (купівля і продаж іноземних валют за гривню в доларовому еквіваленті) становив 4 млрд. 612,8 млн. дол. США. Зокрема обсяг валюти, купленої банками у населення, становив 1 млрд. 442,2 млн. дол. США; обсяг валюти, проданої населенню, - 3 млрд. 170,6 млн. дол. США.

Банківські вклади фізичних осіб у ВКВ (у доларовому еквіваленті) зросли на 17,5 млн. дол. США і на 30 листопада 2010 року становили 15 млрд. 986,4 млн. дол. США.

За даними НБУ, в жовтні 2010 року реальний ефективний обмінний курс (РЕОК) гривні знизився на 4,1%, порівняно з вереснем. В основному це було викликано змінами в динаміці номінального ефективного обмінного курсу гривні, який зменшився на 3,9% через девальвацію гривні до євро.

При цьому інфляційний диференціал зменшився на 0,2%, оскільки в жовтні інфляція в Україні була нижча, ніж її середньозважений рівень у країнах - основних торгових партнерах. Щодо грудня 2009 року РЕОК гривні підвищився на 5,8%. При цьому внесок курсової складової в зміну РЕОК гривні був на рівні 2,3%, а цінової - 3,6%.